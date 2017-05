Bij drama betrokken Daarlervener zeer ervaren chauffeur

DAARLERVEEN - Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur uit Daarlerveen is maandagmorgen aangehouden na een dramatisch ongeluk, waarbij een 37-jarige fietsster in Breda het leven liet. Haar jonge kind, dat in de aanhanger achter haar fiets zat, bleef wonderwel ongedeerd. Hij mocht gisteren na verhoor weer naar huis , maar 'blijft nog wel verdachte van een misdrijf', aldus de politie.

De man uit Daarlerveen werd aangehouden op verdenking van mogelijk roekeloos weggedrag. Onderzoek heeft nog niet aan het licht gebracht hoe het ongeval precies is gebeurd. De vrouw is vermoedelijk met de vrachtwagen met oplegger in aanraking gekomen en lijkt een stuk te zijn meegesleurd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw overleed, nog voordat deze artsen ter plekke konden zijn. Over een aanzienlijk stuk van het fietspad markeerde de politie met nummers de ongevalssporen. "Er was voor het onderzoek geen reden om hem nog langer vast te houden; hij moet zich wel voor ons beschikbaar houden voor eventueel nader verhoor", aldus de politie.

Ervaren chauffeur

De betrokken chauffeur werkt voor Harwig Transport in Nijverdal. Directeur Chris Harwig is ‘onder de indruk van het voorval en leeft erg met de familie van de vrouw mee’. Hij typeert zijn chauffeur als een bekwaam man. “Zeer ervaren, al zo’n 40 jaar chauffeur. Hij werd al geruime tijd voor ons. Ik zie hem als een zeer betrouwbare en zeker geen roekeloze rijder.”

Wagen in orde

Harwig, die vanwege het politieonderzoek nog niet met zijn werknemer heeft kunnen spreken, noemt het ongeluk ook voor de chauffeur een drama. “Verder heb ik geen enkele informatie over wat er precies is gebeurd.” Er wordt nog technisch onderzoek gedaan naar de truck. Volgens Harwig was die technisch in orde. De wagen is twee jaar oud en was net weer een apk gehad, aldus de directeur

Slachtofferhulp

Veel mensen zagen gisteren het schokkende ongeluk op de Academiesingel in Breda gebeuren. Het was ongeveer 8.15 uur, toen veel mensen op weg waren naar werk of school. Daardoor waren ook veel jonge mensen getuige. Volgens BN De Stem is een aantal van hen is voor een verklaring meegenomen naar het politiebureau. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden. Bouwvakkers waren zo geschokt dat ze niet in staat waren om op vragen te reageren. Dat gold ook voor een politieman, die huilend op straat stond.

Knuffeltje

De Bredase Miriam Caulil, naar eigen zeggen een van de getuigen, schrijft op de site van BN De Stem: “Ik heb nog met het dochtertje kunnen spreken. Ze had haar knuffeltje vast en vertelde hoe ze heet. Hopelijk heeft ze niks gezien. Het was namelijk afschuwelijk om te zien.” Op die site spreken talrijke mensen hun medeleven uit, ook richting de Twentse chauffeur