Bijzonder klusje in Rusland voor Guus uit Daarle

DAARLE - De 12-jarige Guus Poorterman gaat als voetbalcommentatornaar Football For Friendship in Sint-Petersburg. Daar komen kinderen vanuit de hele wereld bij elkaar om samen te voetballen.

Hij kent ze tot nu toe enkel van televisie. Guus Poorterman (12) ziet ze als voetbalfan regelmatig in actie. Sportverslaggevers als Joep Schreuder en Bert Maalderink. Mannen die sporters zonder gêne de pittigste vragen voorleggen. De jonge Daarlenaar kruipt over een paar maanden zelf in de huid van voetbalcommentator. Niet bij zijn eigen clubje Sportclub Daarle. Guus slaat voor het gemak een paar treden op de ladder naar succes over. Als hij maandag 26 juni in het vliegtuig stapt, wacht het Russische Sint-Petersburg, aanstaande zomer speelstad van de vierjaarlijkse Confederations Cup.

Enthousiast

"Een tijdje geleden plaatste het voetbaltijdschrift GOAL! een oproep op Instagram", vertelt de scholier van Het Noordik in Almelo. "Wie dit jaar voor Nederland mee wil als verslaggever naar het Football For Friendship-toernooi. Nou, dat wilde ik wel en dus heb ik een e-mail gestuurd."

De enthousiaste toon van Guus' aanmelding overtuigt de organisatie van het evenement. Geflankeerd door zijn ouders doet de jonge voetballer zijn verhaal. Veilig thuis, in het knusse Daarle, boven 'n Tip, de kroeg van pa en ma. "We hebben er wel even een nachtje over moeten slapen", geeft moeder Inge Poorterman toe. "Op de dag dat Guus het nieuws kreeg dat hij naar Sint-Petersburg mag, was er net die aanslag. Dan slaat de schrik je toch om het hart." Vader Jan: "Maar het is zo'n groot avontuur voor hem, dat we wel hebben ingestemd."

Reislustig

De zorgen van zijn ouders zijn niet zo gek. De uitnodiging is alleen voor Guus. Vader, moeder en zus Sanne blijven thuis. "Er is natuurlijk wel begeleiding bij, maar het blijft spannend. Gelukkig komt hij uit een reislustig gezin, dus het is niet allemaal nieuw voor hem."

Football For Friendship is een sportevenement dat jaarlijks op hetzelfde moment als de climax van een groot voetbaltoernooi op poten wordt gezet. Zo had het in 2016 plaats rond de finale van de Champions League. Dit jaar is er gekozen voor de Confederations Cup, een toernooi waarin de voetbalkampioenen van de continenten en de recente wereldkampioen het tegen elkaar opnemen. De cupstrijd is tevens bedoeld als een soort testcase voor het aanstaande WK voetbal, dat volgend jaar ook in Rusland is.

64 landen

"Aan Football For Friendship doen kinderen uit 64 verschillende landen mee. Die kinderen verdelen ze over acht teams en die nemen het tegen elkaar op", vertelt Guus Poorterman. Namens Nederland voetbalt Ires Tania mee, ze is afkomstig uit het Noord-Hollandse Zaandijk. "Maar zij gaat niet alleen. Met haar komt een verslaggever mee die via Facebook en de website van GOAL! het toernooi mag verslaan." Lachend: "En dat ben ik dus."

Voor achterover leunen en genieten van de sfeer in Sint-Petersburg en het gloednieuwe Krestovsky Stadion van voetbalclub Zenit Sint-Petersburg heeft Guus straks weinig tijd. De meeste uren is hij kwijt aan journalistieke plichten. Er wordt namelijk nogal wat van de verslaggever - zelf verdedigende middenvelder in z'n team bij Sportclub Daarle - verwacht. "Interviews doen. Stukjes schrijven. Filmpjes maken. Vooral van de trainingen en wedstrijden van de jeugdteams", somt de brugklasser van havo/vwo op.

Vriendschap

Waar hij het over gaat hebben met zijn voetballende leeftijdsgenoten? "Ik heb al een hoop suggesties gekregen van de organisatie. Veel vragen gaan over vriendschap en gelijkheid binnen het voetbal, want dat is ook het thema van het toernooi. Hoe kinderen dat bijvoorbeeld thuis bij hun eigen club ervaren." Best lastig, want alles moet in het Engels. Of niet? "Ik sta nu een 8 voor Engels, dus ik denk dat ik me wel ga redden."

Kers

Wanneer alle werkzaamheden erop zitten, is er voor Guus en zijn 63 collega's uit het buitenland nog een kers op de taart. In het Krestovsky Stadion wonen ze op 2 juli de finale om de Confederations Cup bij. De jonge fan van FC Twente kijkt ernaar uit. "Daar hoef ik verder niet zo veel meer te doen. Gewoon lekker voetbal kijken."