Buitenschoolse opvang in scholen Nijverdal

Behoeftepeiling

Bij de Jan Barbierschool en de Ark wordt nog een nadere behoeftepeiling gedaan. "We bieden opvang op plekken waar genoeg animo is. Ouders zien over het algemeen de voordelen van opvang in de school zelf. Ze maken nu gebruik van gastouders of opa's en oma's, of hun kinderen worden na schooltijd met taxibusjes naar de bso gebracht. Straks hebben ze de mogelijkheid om te kiezen voor opvang in een vertrouwde omgeving, met een aanspreekpunt. Als een kind is gevallen bijvoorbeeld, kan de leerkracht even meelopen naar de bso om dat te vertellen. Of als een kind ziek is, hoeft de ouder maar een telefoontje te plegen."