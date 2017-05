Chocolaterie Krönnenzommer Hellendoorn geopend

De chocolaterie heeft vijftien leerwerkplekken waarvan er momenteel zes zijn ingevuld. De cliënten werken onder de bezielende leiding van chocolatier Arjan Elshoven uit Lemele. „Ze doen hetzelfde als ik maar het tempo ligt wat lager”, vertelt hij. „De knowhow wordt stapje voor stapje opgebouwd waarbij de een het wat sneller onder de knie heeft dan de ander.”

Elshoven wordt geholpen door assistent chocolatier Janet Fokker uit Rijssen en de werkbegeleiders van React Twente en een vrijwilliger. „We hebben al opdrachtgevers”, vertelt directeur Irma Ruiter van React Twente. „Onze chocola wordt verkocht door Ambachtsbakker Nieuwenhuis in Nijverdal en de Gilde Bakker in Almelo. We hebben contact met bedrijven die rond sinterklaas of kerst chocola van ons willen afnemen en de eerste workshops zijn al gehouden. We richten ons vooral op toeristen van de omliggende parken en campings maar restaurants zijn ook al nieuwsgierig naar onze chocola.”

De chocolaterie laat volgens Ruiter zien dat ook een stichting als de hare een verdienmodel kan bedenken. „We kunnen het zelf bekostigen. Het leuke van dit concept is dat we ook werkgever zijn. Als het kan stromen de medewerkers natuurlijk door naar de reguliere arbeidsmarkt. Ze krijgen hier de kans om dit vakgebied in te duiken waardoor ze bijvoorbeeld later in een banketbakkerij kunnen werken.Wat ik extra bijzonder vind is de samenwerking met ZorgAccent. De bewoners van woonzorglocatie Krönnenzommer zijn van harte welkom in onze tearoom of op het terras.”

De chocolatier is 6 dagen per week open voor publiek (van 10.00 tot 17.00 uur). De entree is gratis. Donderdag om 14.00 uur is de officiële opening. Van 15.30 uur tot 18.00 uur is iedereen welkom.

www.reacttwente.nl/chocolade-fabriek-twente-decadente

Volledig scherm Wouter Aanstoot, Robin Götte en Sabine Kolkman (van linksaf) maken bonbons. © Lars Smook

Volledig scherm Chocoladepumps van Twente Decadente. © Twente Decadente

Volledig scherm De chocola wordt gesmolten in een mengmachine. © Lars Smook

Volledig scherm Chocoladelollies. © Lars Smook