Chocolaterie officieel van start bij Krönnenzommer in Hellendoorn

HELLENDOORN - De chocolaterie Twente Decadente op het terrein van zorgcentrum Krönnenzommer in Hellendoorn wordt donderdag 18 mei officieel geopend. Het 'chocoladefabriekje' is door React Twente als leer-werkafdeling ingericht in de voormalige keuken van Krönnenzommer. De verbouwing is bijna afgerond; alleen in de productieruimte, die al in bedrijf is, komt nog een muurschildering en de ruimtes moeten nog sfeervol worden aangekleed.