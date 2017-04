Claudia de Breij en Ali B naar ZINiN-theater Nijverdal

De culturele organisatie maakte gisteren in Nijverdal het theaterprogramma 2017-2018 bekend met presentaties in de theaterzaal tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van ZINiN. Van de grote namen in de wereld van het cabaret zijn er een aantal te zien in Nijverdal. Zo komen Claudia de Breij, Jandino, Pieter Derks, Veldhuis en Kemper, Paulien Cornelisse en Peter Pannekoek naar het theater in het Huis van Cultuur en Bestuur. En Fresku, Ali B, Nathalie Baartman en Daniël Arends staan op het programma.