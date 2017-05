College blij met nieuwbouwplan aan Holterweg in Nijverdal

Nijhoff Architecten uit Wierden heeft namens de Nijverdalse echtparen Durmaz en Fokke-Heutink een schetsplan gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie, waar nu nog het al meer dan twee jaar leegstaande zalencentrum Talent Noetsele staat. Walder maakt duidelijk dat de verloedering van dit gebouw een doorn in het oog van het college is.

Drie bouwlagen

In het door architect Geert Nijhoff ingediende schetsplan wordt uitgegaan van het bestaande bouwblok en een maximale bouwhoogte van 6,60 meter. Dat is net iets hoger dan Talent Noetsele. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, omdat de trainingsactiviteiten van Gym to-B niet passen binnen de horecabestemming. Het college wil hieraan medewerking verlenen.

Parkeren

Er moet nog wel een oplossing worden gevonden voor het parkeren, want op het terrein zijn geen parkeerplaatsen ingetekend. Naast Talent Noetsele ligt wel een ruim gemeentelijke parkeerterrein, dat met name bestemd is voor de bezoekers van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Het college denkt dat de capaciteit van dat parkeerterrein groot genoeg is om ook de gebruikers van het nieuwe pand daar te laten parkeren. De initiatiefnemers moeten wel een nog te bepalen bedrag (500 euro per parkeerplek) in het gemeentelijk parkeerfonds storten.