College kiest voor parkeren op Haarler enk

Bij drama betrokken Daarlervener zeer ervaren chauffeur

6:01 DAARLERVEEN - Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur uit Daarlerveen is maandagmorgen aangehouden na een dramatisch ongeluk, waarbij een 37-jarige fietsster in Breda het leven liet. Haar jonge kind, dat in de aanhanger achter haar fiets zat, bleef wonderwel ongedeerd. Hij mocht gisteren na verhoor weer naar huis, maar 'blijft nog wel verdachte van een misdrijf', aldus de politie.