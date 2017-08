Donzige kippen doelwit van dieven in Nijverdal

Beste spotter ter wereld vertelt in Nijverdal over 6841 vogels in 40 landen

15 augustus NIJVERDAL - Arjan Dwarshuis spotte in 2016 6841 vogelsoorten in 40 verschillende landen en verbrak daarmee het wereldrecord. Op uitnodiging van Vogelwerkgroep Midden Overijssel vertelt de Amsterdammer donderdag 14 september over zijn “biggest year” in Het Centrum aan de Constantijnstraat in Nijverdal.