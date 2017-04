Door het vuur voor de enk in Haarle

Jet Mars en haar man Paul ten Den zijn onlangs begonnen aan een strijd. Een strijd voor de Haarlese Enk. Voor dit fraaie stuk groen achter boerderij De Pas zijn Mars en Ten Den bereid om tot het uiterste te gaan.

Ze voeren niet zonder reden actie. Het voortbestaan van de verhoogde akker achter boerderij De Pas verkeert volgens het stel in groot gevaar. Menig Haarlenaar kan zich daar in vinden, getuige de grote hoeveelheid handtekeningen die onder de petitie staan. Die petitie moet Natuurmonumenten wakker schudden. De organisatie is eigenaar van De Pas en wil op korte termijn met zorgboerderij De Schurinkshoeve een theeschenkerij in De Pas beginnen.

"Maar bij de theeschenkerij moet een nieuwe parkeerplaats komen, voor 140 auto's", steekt Mars van wal. "De huidige parkeerplaats ligt even verderop, maar die vindt Natuurmonumenten te ver weg voor toekomstige gasten. Het is maar wat je ver noemt. Met een paar minuten lopen ben je vanaf die parkeerplaats zo bij De Pas."

Tegen de borst

Op zich vindt de Haarlese het idee voor nieuwe parkeerruimte niet eens zo verschrikkelijk. Maar de door Natuurmonumenten uitverkoren locatie stoot haar tegen de borst. "Vol in het zicht op de enk. Het is één van de laatste enken in de omgeving die intact is. Als je er auto's op zet, is de uitstraling direct minder."

De tegenstanders van de parkeerplaats hebben al een aantal keer om tafel gezeten met mensen van Natuurmonumenten. Van alternatieven wil de organisatie tot nu toe weinig weten. Die nieuwe parkeerruimte moet er komen. Dan is het afgelopen met opstuivend zand op de huidige toegangsweg en is er meer ruimte dan nu. Want op drukkere dagen is de oude parkeerplek van ongeveer 65 plaatsen bomvol. "We hebben zelf ook wat plannen aangeleverd. Ze kunnen de oude parkeerplaats prima behouden en de toegangsweg via de andere kant van De Pas laten lopen. Maar dat willen ze niet, omdat daar speeltoestellen gepland zijn. Die zijn echter makkelijk te verplaatsen, denken wij."

Bij Natuurmonumenten denken ze daar anders over, zegt woordvoerder Alje Zandt. "We zijn voor dit plan niet over één nacht ijs gegaan. We hebben veel overleg gevoerd met allerlei betrokkenen. Dit is in onze ogen echt de beste oplossing." Volgens de woordvoerder is de nieuwe parkeerweide in de toekomst grotendeels onzichtbaar. "We gaan een nieuwe houtwal planten, waardoor de ruimte met auto's uit het zicht is. Alles wordt zorgvuldig ingepast." Zandt benadrukt dat er wel degelijk serieus gekeken is naar andere ideeën. Natuurmonumenten is bekend met de alternatieven van Mars en haar man. "Maar we moeten het veiligheidsaspect in de gaten houden. De weg naar de oude parkeerplaats loopt over het erf. Dat is niet te doen voor de mensen van de zorgboerderij die bij de theeschenkerij aan de slag gaan." Een nieuwe weg aan de achterkant van De Pas is geen optie. "We hebben daar plannen voor en bovendien kunnen we niet zomaar een weg aanleggen aan die zijde in het bos. De Sallandse Heuvelrug is Natura 2000 gebied en dus beschermd. Een weg aanleggen wordt erg moeilijk."

Petitie