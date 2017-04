Eerste nieuwe huizen zonder gasaansluiting in Nijverdal

Hellendoornse wethouder mag in Deventer blijven wonen

14 april NIJVERDAL - Een wethouder moet in de gemeente wonen waar hij of zij werkzaam is. Zo luidt de gemeentewet, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op deze algemene regel. Dat geldt bijvoorbeeld voor wethouder Thomas Walder, die enige tijd na zijn aantreden al aangaf niet van plan te zijn van Deventer naar een plek in de de gemeente Hellendoorn te verhuizen.