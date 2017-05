Eis: Nijverdals echtpaar moet jaar achter tralies voor oplichting

Tientallen huizen zonder water in Nijverdal door leidingbreuk

27 mei NIJVERDAL - Twintig tot dertig huizen aan de Veldsweg in Nijverdal zitten deze zaterdagavond met een lage waterdruk of helemaal zonder water na een breuk in de leiding in de straat. De Veldweg staat door de breuk helemaal blank.