Elke radio heeft z'n eigen verhaal in Haarle

Het zijn echte meubelstukken. Met een mooie houten kast, warm geluid, opgloeiende buizen, groen 'oog' en de geur van vervlogen tijden. Jan Kemper (81) koestert in zijn radiomuseum pure nostalgie. „Elke radio heeft zijn eigen verhaal.”

Radio Christina

Radio Christina: de naam doet denken aan een etherpiraat, maar het gaat in Haarle niet om een geheime zender. Het is de naam van het radiomuseum van Jan Kemper. In de aangebouwde ruimte bij zijn woning in het buitengebied aan de Luttenbergerweg staan maar liefst 400 oude radio's . En elke radio heeft z'n eigen verhaal, weet zijn vrouw Christina (79) naar wie Jan zijn museum vernoemd heeft.

Ze luisteren naar prachtige namen als Stradivox, Aether Kruiser of Ferguson. En stammen uit de tijd dat het wereldnieuws via de krakende midden- of kortegolf de huiskamer binnenkwam. De tijd dat de familie 's avonds gezellig rond de radio zat om te luisteren naar een hoorspel. De tijd van 78-toeren platen. En de tijd dat radio's nog prachtige, houten meubelstukken waren.

Retro-look

Zijn oudste radio? „Die stamt uit 1928. Een Philips”, wijst Kemper naar een soort vierkante kist. Links en rechts aan de zijkanten zitten draaiknoppen. „Je moest met twee handen afstemmen. Links en rechts draaien en op dezelfde zender zetten. Alleen dan kwam er geluid uit een externe luidspreker, die op de kist moest aansluiten. Zoals deze 'pannenkoek'”, zegt Kemper, terwijl een ronde, platte speaker laat zien.

Zijn nieuwste exemplaar is een maand oud. Retro-look, maar van plastic. En met een USB-aansluiting om mp3's af te spelen. Uit het apparaat schalt Nederlandstalige muziek van een piratenzender in de buurt. „Nee, ik ben zelf geen etherpiraat geweest. Al heb ik hier wel een buizenzender staan. Tante Agaath, op het middengolfapparaat”, zegt hij lachend.

Rommelmarkten

Het begon met dertig oude lampenradio's op de slaapkamer. „Mijn schoonmoeder woonde hier bij ons huis in een eigen appartement. Toen ze overleed, dacht ik: wat moet ik met die ruimte doen. Ik wilde het niet verhuren aan andere mensen. Dus heb ik er maar radio's in gestopt.”

In 2000 opende hij zijn Radiomuseum. „Hoe ik aan de radio's kwam? In het begin struinde ik rommelmarkten af. Kocht ik ze ook. Dat doe ik niet meer. Want ik heb er nu genoeg.” En Christina. „Het staat ramvol. Er past geen lucifersdoosje meer bij in. En ik wil ze ook niet meer in het voorhuis hebben staan.” Nu moet hij het hebben van zolderopruimingen. Soms komen mensen met bijzondere exemplaren aanzetten.

Grootmoederstijd