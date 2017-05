Enthousiasme over Landmacht op basisschool in Haarle

Rennende kinderen met gasmaskers, legergroene zwaarbeladen tassen en kogelvrije oefenvesten. De leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool Op Weg zijn dolenthousiast. Twee militairen vertellen in de klas over hun wereldmissies, opleiding en uitrustingen. Binnen luisteren de kinderen nog ademloos, maar eenmaal buiten gaan ze helemaal los. Zware rugzakken van zo'n twintig kilo worden geprobeerd. De kinderen vallen nog net niet om. „Dat is toch wel zwaar” klinkt het, een ander probeert nog stoer te doen „valt best mee toch?”. Hij verandert van mening als hij een stukje moet lopen met de zware bepakking. Een wachtrij vormt zich bij de militairen. Voorop de jongens, maar ook de meisjes willen wel even zo'n vest aan of een helm op.

Op honderden basisscholen in Nederland staat deze week een militair voor de klas. Zij vertellen hoe het is om militair te zijn en wat de Landmacht doet. Militairen Bas (25) en Arjan (23) komen van de kazerne in Wezep. Bas: „Een stukje bewustwording is heel belangrijk. Mensen die niets over ons weten willen defensie steeds vaker wegbezuinigen.” Zijn collega Arjan (23) beaamt dat. „Het is belangrijk dat de kinderen weten wat we precies doen.”

Siebe Benes (11): „Het is heel cool dat ze er zijn. Ik heb net een rondje gelopen met een paar spullen. Dat was al zwaar, zij lopen veel langer en met nog meer bagage.” Het zorgt voor bewondering. Siebe wil eigenlijk bioloog worden. „Eerst leek de Landmacht me niks. Nu misschien wel, vooral om naar andere landen op expeditie te gaan.”

De veel te grote legerjassen komen bij enkele leerlingen tot over de knieën. Militair Arjan haalt een gasmasker tevoorschijn. Door met het masker op een stukje te rennen, kunnen kinderen ervaren dat het niet altijd een pretje is. Tom van Diemen (12) probeert het ook. „Wel benauwd.” De komst van de Landmacht is op zijn lijf geschreven. „Ik houd van het leger, maar ik weet nog niet of ik er ook echt bij ga. Ik vind het nu wel nóg leuker, omdat ik er meer van weet. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk.”

Ook Luan Daggenvoorde (10) lijkt het wel wat. „Dat reizen, de auto's, tanks en geweren, maar ik wil ook wel graag bij mijn familie blijven.” Of de Landmacht alleen iets voor jongens is? „Echt niet” vindt Lisa Mijsters (11), „meisjes zijn minder sterk, maar we zouden het wel kunnen als we goed trainen.” Militair worden is niets voor haar, „de trainingen lijken me heel zwaar, maar ik vind de soldaten wel heel stoer.”

„Ik vind het heel vet, ik dacht eerst dat we met wapens aan de gang mochten”, vertelt Maik Grote Wolthaar (10). Dat valt tegen, de militairen hebben geen munitie of vuurwapens bij zich. Nu Maik de militairen heeft gezien is hij enthousiast geworden over een baan bij de Landmacht. „Maar ik ben dan denk ik wel weer heel blij als ik mijn familie zie.”