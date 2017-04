Extra aansluiting op A35 bij Nijverdal van de baan

NIJVERDAL - Verkeerswethouder Jelle Beintema benadrukte in de vergadering van de commissie Grondgebied dat het college de afgelopen jaren echt alles uit de kast heeft gehaald om bij de Burgemeester H. Boersingel én Baron van Sternbachlaan een ongelijkvloerse aansluiting op de A35/N35 te realiseren.

Beintema: „Dat is altijd het uitgangspunt van de Hellendoornse politiek geweest, maar we moeten wel reëel blijven en concluderen dat een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten hier gewoon niet haalbaar is. Dat is jammer, beroerd zelfs, maar we moeten onszelf wel eerlijk in de spiegel durven aankijken.”

Het is niet eens zozeer een kwestie van de extra kosten voor de aanleg van de hier zo gewenste 'pootjes'. Het heeft vooral te maken met een gebrek aan ruimte voor het verleggen van de toekomstige autoweg en aanleg van op- en afritten. Volgens de wethouder hebben grondbezitters aangegeven dat ze hiervoor geen gronden willen verkopen. Een mogelijke onteigening heeft volgens hem weinig kans van slagen, omdat er geen maatschappelijke noodzaak is. Een kilometer verderop (bij de Burgemeester H. Boersingel) is immers een goed alternatief aanwezig om op de A35 te komen.

Zoals bekend is het de bedoeling de huidige N35 tussen Nijverdal en Wierden op te waarderen tot een autoweg (A35) met twee maal twee rijbanen, waar maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden. In het voorlopige ontwerp van de A35 wordt uitgegaan van een brug over de Baron van Sternbachlaan. Die moet dan wel worden voorzien van hoge geluidsschermen om overlast voor de directe omgeving te voorkomen.

Zo'n hoge 'damwand' is met name enkele bewoners van de Wierdensestraat in het verkeerde keelgat geschoten. Ze pleiten voor de verdiepte aanleg van de Baron van Sternbachlaan, zodat de brug in de A35 een flink stuk lager kan worden aangelegd. misschien zelfs wel op het niveau van het maaiveld. Dat zou de geluidsoverlast op deze plek aanzienlijk verminderen en dat komt ten goede aan het woongenot van de aanwonenden.