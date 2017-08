'Extra beperkingen vrachtverkeer door Salland-Twentetunnel niet nodig'

NIJVERDAL - Gevaarlijke stoffen als benzine en diesel mogen nog 'gewoon' door de Salland-Twentetunnel worden vervoerd. Ook nu de brandwerendheid van het beton in de Salland-Twentetunnel minder goed is dan vereist. Nóg gevaarlijker stoffen als ammoniak en lpg, die een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken, mogen sowieso al niet door de tunnel vervoerd worden.

„Met wat nu bekend is, worden vooralsnog geen extra beperkingen noodzakelijk geacht”, zo laat een woordvoerder van de gemeente Hellendoorn weten. Uit onderzoeken van Rijkswaterstaat bleek deze week dat de brandwerendheid van het beton in de tunnel geen uur is, maar slechts 22 minuten. Daarop zijn de aanvalsplannen van de brandweer aangepast, wat onder meer inhoudt dat bij een grote vrachtwagenbrand personeel niet vanzelfsprekend de tunnel ingestuurd wordt.

„De kans op een brand met een enorme intensiteit, zoals waar Rijkswaterstaat bij haar onderzoek van uitgegaan is, is heel erg klein”, aldus de woordvoerder. „In Nederland heeft zich zo’n situatie zich nog nooit voorgedaan. Desondanks moeten we er wel rekening mee houden. Indien er een vrachtauto met een oplegger, beladen met pallets, of een tankauto met benzine of diesel van voor tot achter volledig in de brand staat, dan zou deze intensiteit mogelijk kunnen worden bereikt.”

Niet vaker problemen

De gemeente bestrijdt overigens dat er vaak problemen zijn met de tunnel. „Sinds de opening zijn er bij ons geen problemen bekend. De tunnel is weliswaar regelmatig afgesloten geweest, maar dit was altijd met het oog op regulier onderhoud. In 2016 is dat tien keer voorgekomen en in 2017 zes keer. Juist met het oog op de veiligheid worden bij dit regulier onderhoud de systemen steeds weer gecontroleerd. Het streven is om de periodes tussen het regulier onderhoud geleidelijk te verhogen. Simpelweg omdat blijkt dat de systemen inmiddels langere tijd naar behoren blijken te functioneren.”