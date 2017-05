Familie in Nijverdal met 2 doodzieke kinderen schreeuwt om hulp

NIJVERDAL - Bij de familie Verleg in Nijverdal zit alles tegen. Twee kinderen zijn doodziek, man Pieter is door de nasleep van een tumor volledig afgekeurd en de gemeente kan het allemaal amper bijhouden. De familie schreeuwt om hulp: "Help! Dit houd ik niet lang meer vol."

Jennifer Verleg (23) kon de trap niet meer op, ging raar doen en kreeg problemen. De dochter van Pieter Verleg (45) en zijn tweede vrouw Kitty (34) bleek een ernstige hersenziekte te hebben. Het gezin zocht vanuit woonplaats Apeldoorn naar een geschikte woning met veel begane grond en kwamen begin 2015 terecht in een Nijverdal huurwoning. De verbouwing en aanpassingen waren al gaande toen hun zoon Kenneth (25) de ziekte ook bleek te hebben. Met dezelfde symptomen. Hij woonde zelfstandig, maar trok weer bij zijn ouders in. Kon bijna niet meer lopen, ging slecht zien. De stamceltherapie die hij kreeg, draaide uit op eindeloze fysieke tegenslag.

Zeldzame ziekte

De erfelijke ziekte heet progressieve metachromatische leukodystrofie (MLD) en is enorm zeldzaam. Het is een combinatie van snel ontwikkelende dementie en aftakelende geheugen- en lichaamsfuncties. De levensverwachting is beperkt. Jennifer en Kenneth functioneren op het niveau van kleine kinderen en hebben 24 uur per dag zorg nodig. Jennifer heeft soms woedeaanvallen, schreeuwt in haar slaap en slaat bij tijden hard om zich heen. Kitty zit onder de blauwe plekken.

Haar man Pieter, voormalig programmeur, zit eveneens in de lappenmand. Hij kreeg in 2001 een tumor in zijn been en brokkelde, in de nasleep daarvan, af tot een breekbare man met een slechte afweer. Hij werd volledig afgekeurd. Om de paar weken krijgt hij een infuus om de infecties buiten te houden. Verschonen – Jennifer is incontinent – kan hij niet. Te gevaarlijk. Op de achtergrond speelt nog ellende uit het verleden. De eerste vrouw van Pieter – inmiddels overleden – was geestesziek en de kinderen hebben een verleden in tehuizen. Alle rugzakken zit vol.

Pgb's

Om de zorg te financieren - Kitty verloor haar baan als manager bij een callcenter - werden er twee pgb’s (persoonsgebonden budgetten) aangevraagd. Twee keer 55.000 euro per jaar. Dat lijkt veel, maar het bedrag verdampt vrijwel geheel aan dagbesteding en 45 uur verpleegzorg voor de kinderen. Kitty en Pieter hebben samen nog een bedrijfje in internetdiensten, maar daar is amper tijd voor.

De situatie in de eerste woning werd met twee ernstig zieke kinderen in rap tempo onhoudbaar. Kitty moest haar dochter de trap op en neer dragen, verschonen, verzorgen enzovoorts. Met Kenneth erbij en geen hulp en familie in de buurt was er snel behoefte aan een andere woning.

Gebakkelei met gemeente

De gemeente zat met de handen in het haar, want ze konden zo snel niks vinden voor dit gezin, dat zwaar op de gemeentelijke zorg kwam te leunen. Kitty ging zelf op zoek naar ander onderdak. Ze leenden via-via geld en kochten een bedrijfswoning op een Nijverdals industrieterrein. De noodzakelijke verbouwing kon deels via de gemeente worden vergoed. Over een aantal aanpassingen en de vergoeding daarvan wordt nog steeds met de gemeente gebakkeleid.

De druk bij Kitty loopt inmiddels enorm op. Ze doet alles zelf, leeft vele levens tegelijk. "Ik word geacht 10 procent vrijwillige mantelzorg te verlenen aan mijn man, 10 procent aan mijn zoon, 10 procent aan mijn dochter, 40 uur pgb-werk te doen, opvang te zijn voor de uren dat de kinderen niet in de dagbesteding zitten. Verder moet ik ook nog een bedrijf runnen, de administratie doen, de enorme hoeveelheid medicatie nauwgezet bij houden, strijden met de gemeente over aanpassingen en verricht ik een hele serie medische handelingen. Infuus aanleggen, vernevelen, spuiten, noem maar op. Terwijl ik daar niet voor geleerd heb." Op de vraag of het niet tijd is dat de kinderen de professionele opvang in gaan, dus uit huis, zegt ze: "Daar hebben we naar gekeken. Maar ze kunnen nergens terecht. Ze zijn te complex en vallen overal tussenin."

Quote De kinderen kunnen nergens terecht. Ze zijn te complex en vallen overal tussenin Kitty Verleg

De gemeente Hellendoorn? Ze zijn er niet boos op, maar het duurt ze allemaal te lang. "Als het iets buiten de lijntjes valt", zegt Kitty, "dan weten ze het niet meer. Het is geen onwil, maar we zijn te ingewikkeld. We vroegen om hulp bij het verhuizen. Gewoon wat vrijwilligers of zo. Kon niet. Hoe moeten we het dan doen? Pieter kan niks tillen." Zo is er nog een lange lijst met wrijvingen.

'Profiteurs'

Op de vraag of de gemeente hen lastig vindt, zegt Pieter: "Ik denk dat ze ons profiteurs vinden." "Nee", zegt Kitty, ,,dat denk ik niet, maar ze vinden ons wel lastig. Vooral omdat Pieter zo direct is." Pieter: "Je ligt in zee te verzuipen en bij elke vraag om hulp gooien ze je weer een stukje hout toe." Kitty: "Ik geloof dat ze mij nog wel aardig vinden, maar ze kunnen niks met de vragen die ik stel. Ondertussen zitten we hier op een industrieterrein te vereenzamen. Ik heb al twee jaar geen sociaal leven meer. Ik spreek alleen wat hier over de vloer komt en af en toe een caissière. We dobberen nu tussen wal en schip. Daarom roepen we nu nog maar eens een keer: Help! Want dit hou ik niet lang meer vol."

Wethouder: 'We denken mee'