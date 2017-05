Frustratie over nieuw vervoerssysteem dagbesteding Hellendoorn

Gerard Oosterhuis weg als voorzitter CC'75 Nijverdal

17 mei NIJVERDAL - De functie van voorzitter van de renafdeling van wielerclub CC'75 uit Nijverdal is nog steeds vacant. Het is dan ook niet makkelijk om in de voetsporen van Gerard Oosterhuis te moeten treden. 'Mr CC'75', die bij zijn afscheid benoemd werd tot ere-voorzitter. Sindsdien lost 'Geertje' niet langer alles op voor CC'75 en dat is wel even wennen.