'Gedenken roept mensen weer tot leven'

Robert Pot uit Nijverdal scoorde met Future World Orchestra wereldhits

11:39 NIJVERDAL - Robert Pot en Gertho Heupink scoorden in de jaren 80 een paar wereldhits met hun band Future World Orchestra. Het tweetal was in één klap beroemd. Nederland was in de ban van van het aanstekelijke deuntje van 'Desire' en de twee jongens achter hun synthesizer.