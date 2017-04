Gemeente Hellendoorn vraagt hulp bij maken nieuwe hondenpoepbeleid

Koningsdag Met deze 5 tips ben je de koning van de vlooienmarkten in Twente

26 april ALMELO - Wel of niet dat 'schattige' serviesgoed meenemen? Een risicootje nemen met een dvd-speler of niet? En wat is de beste onderhandelingstactiek? Het is bijna Koningsdag, dé dag van de vlooienmarkten. En daar zijn er veel van, ook in Twente. Kenner Jos Tornij (68) uit Wierden legt uit hoe jij de koning van de rommelmarkt wordt.