Gerard Oosterhuis weg als voorzitter CC'75 Nijverdal

NIJVERDAL - De functie van voorzitter van de renafdeling van wielerclub CC'75 uit Nijverdal is nog steeds vacant. Het is dan ook niet makkelijk om in de voetsporen van Gerard Oosterhuis te moeten treden. 'Mr CC'75', die bij zijn afscheid benoemd werd tot ere-voorzitter. Sindsdien lost 'Geertje' niet langer alles op voor CC'75 en dat is wel even wennen.

De 65-jarige noemt het een flink uit de hand gelopen hobby, kon geen nee zeggen als in de club weer eens een beroep op hem werd gedaan. Het organiseren werd hem thuis al met de paplepel ingegoten. De voorwaarden scheppen om anderen beter te maken en zo optimaal mogelijk te laten presteren is zijn drive. Oosterhuis denkt vooral in termen als techniek, (medische) begeleiding, trainingsfaciliteiten en het juiste materiaal.

„Als ze in je geloven, groeien ze en dan kun je samen echt wat bereiken. Ik hoef alleen maar te zorgen dat de renners kunnen fietsen, zij moeten het uiteindelijk doen”, benadrukt Oosterhuis. De Nijverdaller geeft aan zelf geen enkel wielertenue te hebben, ook geen racefiets of wedstrijdlicentie. „Ik heb genoeg kilometers gedraaid, maar dan wel in de auto”, lacht Oosterhuis. Hij vervolgt: „Ik was bijna 40 jaar getrouwd met het wielrennen, dat scheelt maar enkele maanden met Marian. Ik was jarenlang van maart tot oktober elk weekend van huis en mag me gelukkig prijzen dat mijn vrouw dat accepteerde.”