Gewapende overval op snackbar in Nijverdal, politie pakt verdachte op

112NIJVERDAL - Cafetaria Snelbuffet De Sprong in Nijverdal is zondagavond overvallen. Volgens de politie gaat het om een gewapende overval. Er is één persoon opgepakt.

De overval op de snackbar aan de P.C. Stamstraat was iets voor 21.00 uur. Onduidelijk is of er iets is buitgemaakt.

Speurhond

Agenten hebben samen met een politiehond in de omgeving gespeurd naar mogelijk weggegooide voorwerpen. Of die zoekactie iets heeft opgeleverd, is onbekend.