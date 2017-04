Grap bij pretpark Hellendoorn: als hond voor 1 euro naar binnen

De mannen van YouTube-kanaal Gierige Gasten waren erachter gekomen dat voor honden een entreeprijs van 1 euro geldt. Heel wat goedkoper dan het bedrag dat je als man of vrouw neer moet tellen: 23,50 euro. Of 22,50 euro, als je je kaartje online bestelt. De 'gierige' Niels en Joost namen de proef op de som: wat nou als je als man doet alsof je een hond bent?

Schapenwol

Omdat een hondenpak huren te duur is, belden de twee met 'een boertje' die wel wat schapenwol wilde afstaan. Een potje 'Papier, steen, schaar' bepaalde dat Joost zijn lichaam moest laten beplakken met schapenwol. In een bench op wielen duwde Niels zijn 'huisdier' naar de kassa. Twee medewerksters van het attractiepark keken bij het zien van Niels en zijn kar wel even raar op en vroegen de bezoeker voor de zekerheid wat er precies in de bench zat. Een smoes over een sint-bernardshond met een ontstoken pootje volstond om verder te mogen lopen. Zo smokkelde hij Joost mee naar binnen.