Guus (12) uit Daarle als commentator naar Confederations Cup

Nieuw politiekantoor komt in Nijverdal

21 april NIJVERDAL/RIJSSEN - Het nieuwe politiekantoor voor het basisteam Twente-West komt toch niet in Rijssen. De politie gaat nu kijken naar een zichtlocatie op bedrijventerrein 't Lochter 3 in Nijverdal. Hellendoorns burgemeester Anneke Raven is 'blij verrast' door dit onverwachte nieuws, haar collega Arco Hofland van Rijssen-Holten 'zeer teleurgesteld'.