Gym to-B verhuist naar Holterweg in Nijverdal

Gym to-B is sinds 2004 op de huidige locatie gevestigd. Daarvoor zat restaurant De Mijmerij daar. De sportschool aan de Koersendijk werd in 2011 omgevormd tot een personal training studio, waar mensen 1 op 1 of in kleine groepjes met maximaal zes personen worden begeleid. De klandizie van Gym to-B bleef gestaag groeien, hetgeen ook zeker te maken had met het feit dat Bilal drie jaar optrad als personal coach in het RTL4-programma Obese.

„We zijn destijds begonnen met twee personal trainers, maar werken nu al met acht mensen. Het ruimtegebrek wordt nijpender, de muren komen daardoor steeds meer op ons af. We hebben daarom al eens overwogen een ruimte bij Gym to-B aan te bouwen. In december deelden Henk en Jessica hun ideeën over het pand met ons en eigenlijk kwam alles op het goede moment samen”, zegt Christel Durmaz.

Drie bouwlagen

Het nieuwe pand wordt met duurzame materialen (sedum dak en hout) gebouwd en krijgt een natuurlijke uitstraling krijgt, zodat het goed in de omgeving past. Op de eerste etage komen behalve een bedrijfswoning ook twee ruime studio's (hotelkamers), waar klanten van Gym to-B kunnen overnachten om daarna weer uitgerust en fris aan hun conditie te gaan werken. Gym to-B komt op de begane grond, waar het volgens Christel zo'n 500 vierkante meter gaat gebruiken. Hier komt verder ook een vergaderlocatie. In de kelder is een zwembad gepland, dat ook door Gym to-B mag worden gebruikt. De rest van de kelderruimte is bestemd voor de opslag van materialen.

Gemeente

De plannen zijn inmiddels ook al besproken met de gemeente Hellendoorn, die volgens Christel 'enthousiast' reageerde op het plan en de eerste schetsen. Die moeten nu door de Wierdense architect Geert Nijhoff verder worden uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de eisen van welstand. Christel verwacht dat Gym to-B in het najaar van 2018 gebruik kan maken van het nieuwe onderkomen.