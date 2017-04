Haarlenaren nog lang niet moe van protesteren

Kaartverkoop ZINiN-Theater in Nijverdal in de lift

20 april NIJVERDAL - De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het ZINiN Theater in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal loopt als een trein. In de eerste week van de voorverkoop werden 3.041 kaarten verkocht, ruim 1.200 (66 procent) meer dan vorig jaar. Deze tendens zet zich ook voort in de eerste helft van de tweede week en doet directeur Chris Funk van cultuurorganisatie ZINiN al voorzichtig hopen op een nieuw bezoekersrecord voor het theater.