Haersingel in Hellendoorn woensdag open voor verkeer

Galerie in Nijverdal zondag open

5 mei NIJVERDAL - Een schilderij van 2,5 bij 2 meter is zeker geen alledaagse aanblik Dit werk van kunstenaar René van der Meulen, dat op zich bestaat uit twintig bij elkaar horende schilderijtjes, is zondagmiddag te bewonderen bij galerie Uiterart aan de Morgenster 14 in de Kruidenwijk.