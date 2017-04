Hardrijder in Nijverdal moet rijbewijs inleveren

NIJVERDAL - De politie Hellendoorn heeft donderdagavond tijdens een snelheidscontrole op de Ligtenbergerweg het rijbewijs ingenomen van een beginnende bestuurder, die met maar liefst 124 kilometer per uur over deze weg in het buitengebied tussen Rijssen en Nijverdal scheurde.