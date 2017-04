Heavy metal heerst in Nijverdal

Heavy metal, je houdt ervan of niet. Gert-Jan Aaltink houdt ervan. De Nijverdaller werkt al geruime tijd als kunstenaar en tattoo-artist. Vrienden en bekenden weten dat hij de snaren ooit beroerde in Jagganath, waarmee hij in de jaren 80 progressieve thrashmetal speelt. De gitaar ligt al jaren in de kast, maar de liefde voor het genre blijft.

Niet voor niets combineert hij zijn muzikale voorkeur en werk in de Cult Art Club op 't Lochter. De afgelopen jaren speelden er vaak beginnende bandjes en zo nu en dan een wat bekendere naam. "Rock, hardcore of metal", benadrukt de bebaarde kunstenaar. "Het liefst een beetje underground. Dus niet te glad." Toch lijkt er de laatste tijd wat veranderd. Niet alleen hobbyclubjes bezoeken de winkel met bar en podium. Onlangs speelt Helstar in Cult Art, met name in de jaren 80 een behoorlijk grote band.

De bands zijn bekender

Afgelopen zaterdag kreeg de club het eveneens Amerikaanse Flotsam And Jetsam over de vloer, één van de bekendere groepen in het thrashmetalgenre. "De bands zijn bekender, maar het concept is hetzelfde. Nog steeds kunnen bezoekers zich tijdens de optredens laten tatoeëren", zegt Aaltink.

Toch schuift Cult Art langzamerhand op naar programmering van Lucky in Rijssen of Atak in Enschede. Door een koerswijziging in het beleid van NAXT spelen daar weinig tot geen kleine en middelgrote bandjes meer, dus is er een gat ontstaan. Aaltink wil best in dat gat springen. "Zoiets kost tijd. We zijn aan het groeien. Er zijn zelfs in Nijverdal mensen die mijn zaak niet kennen. Of ze kennen mijn werk, maar weten niet dat hier concerten zijn. En dan heb je nog de mensen die denken dat ze bij optredens hier alleen binnen mogen komen, als ze een tattoo nemen."

Handelen als fan

De 49-jarige Aaltink handelt vooral als fan. "Ik hoef er niet veel aan over te houden. Als ik quitte draai, ben ik tevreden. Ik vind het belangrijker dat zowel bands als bezoekers het naar de zin hebben. Eten en drinken moeten voor elkaar zijn en het geluid moet goed zijn. Dat wordt gewaardeerd."

Bandleden vinden de entourage van een tatoeagestudio en concertzaal vaak bijzonder. "Helstar laatst had bijvoorbeeld nog nooit zoiets gezien. Hun gitarist heeft direct zijn kans gegrepen en hier een tatoeage laten zetten. Gaaf natuurlijk, want dat was en is één van mijn favoriete bands."

En Flotsam And Jetsam? Dat kan de boeken in als een succes, waar ongeveer tweehonderd bezoekers van genoten hebben. "Heel veel meer kunnen er ook niet in. 250 ongeveer. Ik moet immers wel kunnen tatoeëren."