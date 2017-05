Hellendoorn opent 'datingsite' voor starters

Een groepje jonge politici maakte vorig jaar in een rapport duidelijk dat de situatie van starters in de gemeente Hellendoorn momenteel zeker niet te benijden is. Na gesprekken met de opstellers van dat rapport heeft de gemeente besloten een 'datingsite' voor starters te openen. Deze site moet starters uit dezelfde kern met elkaar in contact brengen, die dan vervolgens moeten bekijken of hun ideeën en woonwensen overeen komen.

Hulp

Mocht dat het geval zijn, dan is de lokale overheid bereid samen met de starters te bekijken of zij wellicht kan bijdragen aan de verwezenlijking van deze gezamenlijke toekomstdroom. Die hulp kan variëren van aanpassen van een bestemmingsplan tot het beschikbaar stellen van een gemeentelijke kavel.

Door het instellen van deze datingssite kan de gemeente beter inschatten wat de daadwerkelijke behoefte aan starterswoningen in een bepaalde kern is. Deze site geeft immers waardevolle informatie over het aantal starters en hun wensen. Het is niet de bedoeling van de gemeente zelf starterswoningen laat bouwen. Dat kan volgens het college het beste via CPO gebeuren. In de buurtschap Marle en het dorp Daarle (Daarle-West) gaan dit soort bouwprojecten binnenkort beginnen.