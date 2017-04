Hellendoorn waarschuwt voor gehaaide verkooppraatjes

NIJVERDAL - Het gaat wethouder Thomas Walder van ruimtelijke ordening nog net iets te ver om deze praktijk te omschrijven als 'crimineel gedrag'. De Hellendoornse bestuurder spreekt over 'gehaaide jongens', die precies weten wat ze wel en niet in een advertentie kunnen zetten om te voorkomen dat ze later worden aangeklaagd voor oplichting.

Walder wijst op de kavels bos- of weidegrond, die her en der worden aangeboden en waarbij door de verkopende partij de suggestie wordt gewekt dat hierop in de nabije toekomst 'zeer waarschijnlijk' een woning kan worden gebouwd. En om het verkooppraatje nog iets aannemelijker te maken worden de terreinen verdeeld in rechthoekige 'bouwkavels'. De nieuwe eigenaren, die de kavels meestal kopen als beleggingsobject, komen echter bedrogen uit als ze bij de gemeente informeren wanneer de eerste schop de grond in kan.

De wethouder geeft aan dat de gemeente in het afgelopen jaar minimaal drie keer dit soort vragen kreeg over een groter perceel. De boodschap van de gemeente is dan echter steevast negatief. Het gaat om stukken grond in Nijverdal, Hulsen en Haarle. In dat laatstgenoemde dorp betrof het een deel van uitbreidingsgebied Op 'n Kappertskaamp, dat kort daarvoor door de gemeenteraad juist was geschrapt als woningbouwlocatie.

Hellendoorn waarschuwt potentiële kopers sinds kort nadrukkelijk via haar eigen website en adviseert hen bij de minste of geringste twijfel eerst bij de gemeente te informeren om te voorkomen dat ze een kat in de zak kopen. „Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee”, zegt Walder. Er zijn bij hem verhalen bekend, waarin agrarische grond voor 90 euro per vierkante meter werd verkocht, terwijl de echte waarde niet meer dan 5 of 10 euro bedraagt. Bosgrond ging al eens voor 30 euro per vierkante meter over de toonbank, terwijl de echte waarde ergens tussen de 0,75 en 3 euro ligt.