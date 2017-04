'Het gras in Nijverdal is veel zachter dan in Japan'

NIJVERDAL - Een Japans amateurvoetbalteam dat op trainingskamp gaat in Nijverdal; het klinkt als een grap, maar niets is minder waar. Afgelopen week trainde de jeugd van FAC Nagahama op sportpark Gagelman.

Hoe ze in Nijverdal terechtkwamen? Opmerkelijk genoeg is een oud-wielrenner er indirect voor verantwoordelijk. Takashi Kawabata, directeur van de club, probeert het in gebrekkig Engels uit te leggen. "Ik ontmoette Rob Harmeling een aantal jaren geleden in Japan, hij is een goede vriend, vandaar de band met Nijverdal."

Dertien spelers in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar, onder wie één meisje, en vijf begeleiders, logeerden de hele week bij De Wilgenweard.

De taalbarrière blijkt wat lastig, ondervinden ook de werknemers van de accommodatie. De spelers spreken überhaupt geen Engels, de directeur doet goed zijn best. Kawabata concludeert dat de reis naar Nijverdal een lichte cultuurshock was voor de Japanners. "Dit hebben we bij ons niet", zegt hij terwijl hij over de velden het bos inkijkt. De spelers waren volgens hem vooral verbaasd over hoe lang de Nederlandse tegenstanders zijn.

Verder valt de luchtvochtigheid op. "Die is hier veel lager, sommigen hebben last van een droge keel. En het gras is hier veel zachter dan in Japan." Over de kwaliteit van het voetbal: "Het Nederlandse voetbal is vrij simpel, Japanners zijn technischer." Gedisciplineerd is het team zeker, elke ochtend ontbijten ze om zeven uur, daarvoor joggen ze nog een rondje.

De kosten van de reis vielen volgens Kawabata heel erg mee. "Alleen de vlucht duurde wel twaalf uur." Buiten het voetbal om valt het ze op dat Nederlanders gastvrij en 'very nice' zijn. "Nederlanders zijn heel sociaal, in Japan zijn we meer verlegen." Ook stond het team donderdag nogal te kijken van een korfbaltraining naast de verblijfsplaats. "Wat een rare sport, dat hadden we nog nooit gezien."