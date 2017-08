In de natuur van Hellendoorn stilstaan bij wat je ziet, ruikt, voelt en hoort

De wandelexcursie Op Stap met Landschap Overijssel biedt veel weetjes en waarheden. Een rondje langs de oevers van de Regge is even stilstaan bij wat je ziet, ruikt, voelt en hoort.

Het vertrek van de excursie is deze zaterdagochtend bij sporthal de Voordam. Jammer genoeg is er maar één deelnemer. Toch gaat gids Fokke Bakker net zo enthousiast van start. Het maakt hem niet uit of hij z'n verhaal vertelt tegen een geïnteresseerde of j voor een groep van twintig deelnemers staat. Het weer zal ongetwijfeld een rol spelen. De regen valt nog net niet met bakken uit de lucht, maar het ziet er de hele wandeltocht dreigend uit.

Bakker is een aangename gids. Het is geen monotoon standaard praatje dat hij afdraait, zoals bij sommige gidsen wel eens het geval is. Hij is voorzitter van de Milieuraad en volgde via het IVN een gidsencursus. Voor het eerste jaar leidt hij nu excursies door de Koemaste en Kalvenhaar voor Landschap Overijssel.

Vanaf de sporthal gaat de tocht langs de Ben & Jerry fabriek. De fabriek stond eerst in het centrum van Hellendoorn en hoorde bij het bakkerij- en ijsmuseum. Maar wegens ruimtegebruik is de fabriek verhuisd naar de Koemaste. „Ik heb het nooit geverifieerd of het waar is, maar zo gaat het verhaal. Een andere reden is dat het water hier erg schoon is, dat ze hier uit de grond pompten,” vertelt Bakker.

De enige deelnemer van de excursie is Jan Getkate. Hij komt uit Nijverdal en was jarenlang directeur van de Prinses Beatrixschool. „Ik wandel graag en houd van de natuur. Deze excursie trok me wel, alleen wel jammer dat ik de enige ben.”

“Het is hier echt heel erg mooi. Het lijkt allemaal erg natuurlijk, maar dat is het niet. Dit hebben mensenhanden gemaakt. Hier is goed over nagedacht hoe het in te richten. En dat heeft ook heel wat gekost. Ten tijde van de crisis was het geld hard nodig, maar toen werd het hiervoor gebruikt. Maar goed, het geld was er natuurlijk ervoor uitgetrokken. En de plannen lagen al een hele tijd lang klaar.”

De Regge is veranderd in een draaiende, kronkelige rivier. Het landschap ziet er weelderig, bijna sprookjesachtig uit. Koeien en paarden lopen los en door elkaar. Het lijkt of je honderd jaar terug gaat in de tijd. Alsof je naar een schilderij kijkt van een oud Hollands meester.

„Omdat de Regge nu gaat meanderen, wordt de rivier ook langer", legt gids Fokke Bakker uit. „Je krijgt zo ook een hele diverse begroeiing langs de oevers. En omdat het niet meer van de boeren is maar van Landschap Overijssel wordt er ook geen kunstmest meer gebruikt, dus is er alle ruimte voor planten en bloemen om te groeien en bloeien.”

Ook de natuurlijke begrazing van koeien speelt volgens de natuurgids een rol in de diversiteit van planten en bloemen. „Er wordt niet gemaaid en doordat koeien ook lang niet alles lusten laten ze sommige grassen en planten staan en andere weer niet. De koeien die hier rondlopen zijn van boeren. Die huren een stukje grond en dat levert het Landschap weer extra inkomsten op.”

Verder op pad gaat de wandeling richting de Overwaterweg langs ‘Regge Beach’. Op warme zomerdagen vermaakt de jeugd zich hier allerbest. Er is een brug waar ze af kunnen springen en de verkoeling van het rivierwater zal een weldaad zijn. Er zijn luierplekken om weg te dromen of om uitgebreid te picknicken.

Gids Fokke Bakker maakt bij de Overwaterweg een ommekeer terug naar de ijsfabriek. Iets verderop staat een kunstwerk van Harry Schutte. Door Kleurrijk Hellendoorn geschonken aan de bevolking. De Schone Slaapster heet het. Het kunstwerk symboliseert de loop van de Regge van honderd jaar geleden. Het werk van Schutte heeft duidelijk vrouwelijke rondingen. Jan Verhoek schreef er een passend gedicht bij:

‘Sterven zal zij niet, maar zij zal honderd jaren slapen. De eeuw was lang, de bedding nauw, maar kijk zij richt zich op en danst weer als voorheen, de Regge, mooie vrouw’.

„Zoals het met meer kunstwerken is, iedereen ziet er wat anders in,” zegt Bakker. „Maar de meesten zien er toch wel de vrouwelijke vormen en de loop van de Regge in.” Het botenhuis van de Enterse zomp is de volgende stop. In de loods zitten drie schippers te wachten op klandizie. Met voor zich een kop koffie en een mobiel in hun hand. De zomp ligt mooi te zijn achter in het botenhuis. Wat nu de A1 is, was 200 jaar geleden de Regge. Honderden Enterse zompen voerden naar de Hanzesteden in heel Overijssel. Nu zijn er nog drie. Een uurtje varen kost vier euro.