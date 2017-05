In Hellendoorn gaat nog teveel gft in grijze bak

NIJVERDAL - Inwoners van de gemeente Hellendoorn gooien nog steeds erg veel groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de grijze container voor het restafval in plaats van in de hiervoor bestemde groene bak. Dat blijkt uit een reeks sorteerproeven van de gemeente, waarbij vorige maand in diverse straten de inhoud van zo'n 40 containers is onderzocht.

Het restafval bestond gemiddeld uit 35 tot 38 procent uit gft. Daarvan bestaat zo'n 40 procent uit tuinafval en 60 procent uit etensresten. Ook zat in de grijze bakken relatief veel textiel, puin en hout. Volgens wethouder Jelle Beintema is nog een wereld te winnen als het huishoudelijk afval beter wordt gescheiden

. „Als we de resultaten van de sorteerproeven naar de hele gemeente vertalen, betekent dit dat jaarlijks bijna 2,5 miljoen kilo gft inde verbrandingsovens verdwijnt. Het is zonde dat zoveel eten wordt weggegooid en het is jammer dat groen wordt verbrand in plaats van verwerkt tot compost. Verbranden in afvalovens is duur, recyclen levert ook nog eens een flinke besparing op“, aldus Beintema.

Textiel, hout en puin

De wethouder benadrukt dat andere materialen als textiel, hout en puin ook apart moeten worden ingezameld en verwerkt. Het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de Fuutweg op industrieterrein 't Lochter is volgens hem de plek voor het storten van hout en puin. Textiel kan in één van de vele hiervoor bestemde containers worden gegooid.