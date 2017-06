In het huwelijksbootje in Avonturenpark Hellendoorn

Reünie College Noetsele in Nijverdal feest der herkenning

8 juni NIJVERDAL - Het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Noetselerbergweg 20 in Nijverdal is geen lang leven meer beschoren en daarom was het hoog tijd voor een reünie. Die wordt komende zaterdag gehouden. Alle oud-leerlingen die vanaf 1973 op College Noetsele en later Reggesteyn Noetselerbergweg hebben gezeten, zijn welkom.