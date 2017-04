Ina Hoogsteder neemt na 37 jaar afscheid van informele zorg

NIJVERDAL - De kogel is eindelijk door de kerk, maar daar ging wel anderhalf jaar van wikken en wegen aan vooraf. Ina Hoogsteder (63) stopt per 1 juni als directeur van de Stichting Evenmens informele zorg voor elkaar, bekender onder haar oude naam Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel.

Annina Romita

Steeds vaker voelde de 60-plusser uit Nijverdal dat 's avonds 'de knollen op waren'. Het werk werd gewoon te zwaar en het besef groeide dat het afscheid naderde van de organisatie, die ze als haar levenswerk beschouwt. Minder gaan werken vond ze in deze functie geen reële optie. Ze stopt op het hoogtepunt in de wetenschap dat haar team zichzelf prima kan redden en dat in de persoon van Mirjam Diderich een capabele opvolgster is gevonden.

Ze is een vrouw met een missie, iemand die altijd anderen in staat wilde stellen om de zorg te leveren die op dat moment noodzakelijk was. Dat werk heeft Hoogsteder vele jaren op vrijwillige basis gedaan en sinds 1987 als betaalde beroepskracht. Ze benadrukt zelf geen soort supervrijwilliger te zijn. „Ik ben de directeur en die heeft nu eenmaal een andere rol.”

Het werk van de honderden geschoolde zorgvrijwilligers en consulenten van de Stichting Evenmens valt onder de informele zorg. Het is een aanvulling op de professionele zorg. De stichting legt zich toe op het verlenen van zorg aan mensen met een beperking, palliatieve terminale zorg (laatste levensfase), ondersteunen van mantelzorgers en opzetten van diverse cursussen voor onder meer professionals.

Als geen ander weet Hoogsteder dat vrijwilligers het cement van de samenleving vormen. Vorig jaar verleenden de 850 vrijwilligers van Stichting Evenmens 133.000 uur zorg. Er werden zo'n 6.500 mantelzorgers met raad en daar terzijde gestaan en 1.250 zorgvragers geholpen. Hoogsteder: „Probeer je maar eens voor te stellen wat het had betekend als deze zorg niet was verleend, hoeveel mensen dan echt in de knel waren gekomen. Onze vrijwilligers maken dagelijks het verschil.”