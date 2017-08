Inbraak in opslagruimte op begraafplaats in Nijverdal

'Extra beperkingen vrachtverkeer door Sal­land-Twen­te­tun­nel niet nodig'

10 augustus NIJVERDAL - Gevaarlijke stoffen als benzine en diesel mogen nog 'gewoon' door de Salland-Twentetunnel worden vervoerd. Ook nu de brandwerendheid van het beton in de Salland-Twentetunnel minder goed is dan vereist. Nóg gevaarlijker stoffen als ammoniak en lpg, die een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken, mogen sowieso al niet door de tunnel vervoerd worden.