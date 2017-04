Kaartverkoop ZINiN-Theater in Nijverdal in de lift

Funk: „Ik ben natuurlijk erg tevreden over deze eerste verkoopresultaten en de enthousiaste reacties die we van ons publiek op het nieuwe theaterprogramma krijgen. Mensen schrijven dat ze het nieuwe theateraanbod geweldig en helemaal te gek vinden en sturen zelfs wensenlijstje op voor toekomstige voorstellingen in ons theater. Zelf vind ik het spectaculaire Rhythm of the Dance op 17 december de meest bijzondere voorstelling. Een echte megaproductie in ons theater en ook nog eens helemaal in kerstsfeer.”