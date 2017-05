Klokken in 'n Oalen Griezen beschadigd

De nieuwe stichting Noabers van 'n Oalen Griezen heeft zich ten doel heeft gesteld een bijdrage te leveren in de onderhoudskosten van dit godshuis, dat eigendom is van de Protestantse Gemeente Hellendoorn (PGH). Zo'n financiële injectie is meer dan welkom, want twee van de drie luidklokken van de kerk zijn beschadigd en de restauratie gaat behoorlijk in de papieren lopen.

In de toren hangen drie klokken, waarvan twee met een monumentale waarde. De oudste werd in 1543 gegoten door Geert van Wou, de tweede in 1547 door Willem Wegewaerdt. In 1561 werd een derde klok van de laatstgenoemde bronsgieter in de toren gehangen, maar deze werd in 1955 vervangen door een replica nadat de oorspronkelijke klok was gescheurd.

Offerte

Uit een door het kerkbestuur gevraagde offerte van het bedrijf Toine Daelmans Klokken & Uurwerken uit Stiphout blijkt dat de klokken aan de binnenkant zijn beschadigd door de klepels. „De klepels zijn van een zeer slechte uitvoering en ronduit schadelijk voor de klokken”, schrijft Dalemans in de offerte. Hij vervolgt dat bij de twee monumentale klokken 'de klepel aanslagplaatsen met respectievelijk meer dan 15 en 20 procent zijn ingeslagen'.

Penningmeester Jan Podt van de bovengenoemde stichting stelt dat de aantasting van binnenuit uiteindelijk zal leiden tot het scheuren van de klokken. Hij geeft aan dat het vervangen van de klepels en herstellen van de schade bij een hierin gespecialiseerd bedrijf in Duitsland 30.000 euro kost. Met een door Daelmans geadviseerde aanpassing van het luidsysteem is nog eens een soortgelijk bedrag gemoeid. Dat wordt door Podt omschreven als 'wenselijk, maar niet echt noodzakelijk'.

Podt vermoedt dat na de Tweede Wereldoorlog de verkeerde klepels in de klokken zijn gehangen. De klokken werden door de Duitse bezetter verwijderd om hiervan wapentuig te maken. De klokken werden na de bevrijding teruggevonden in het ruim van een binnenvaartschip in Groningen en keerden in 1946 terug naar de kerk in Hellendoorn.

Galmgaten