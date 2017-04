Knoopgala in Nijverdal met 'artiesten' van De Instuif

De Rotary maakt voor het Oranjebal Knoopgala dankbaar gebruik van de succesformule van het televisieprogramma Knoop in je zakdoek van Paul de Leeuw. Met medewerking van Stichting De Instuif wordt hier op woensdagavond 26 april een Hellendoorns sausje overheen gegooid. De zes bijzondere optredens in het ZINiN Theater moeten geld in het laatje te brengen voor de Stichting Mark (Make Autism Really Known) van het Nijverdalse stel Roland en Annet Zuidema. De opbrengst is bestemd voor een zorgboerderij in Tanzania