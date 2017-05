Minder WW-uitkeringen in gemeente Hellendoorn

De werkloze beroepsbevolking neemt sinds een paar jaar af en het aantal banen stijgt geleidelijk. Die trend zet in Hellendoorn en Rijssen-Holten door, net als in de rest van Twente. Dat beeld geeft de Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017.

De gemeente Hellendoorn vormt in Twente een positieve uitzondering als het gaat om WW-uitkeringen in het eerste kwartaal van dit jaar. In vrijwel alle Twentse gemeenten is dat percentage gestegen, maar in Hellendoorn is het met 3 procent afgenomen. Eind 2016 waren er in de gemeente 891 mensen met een WW-uitkering, in maart van dit jaar 862. Precies een jaar geleden waren dat er 1.135.

Jongeren

Hoewel het aantal WW-uitkeringen onder jongeren in Twente in de eerste drie maanden sterk is gestegen (14 procent), geldt dat niet voor Hellendoorn. In absolute aantallen gaat het overigens om een beperkt aantal van enkelen tot enige tientallen.

Als het gaat om werkzoekenden die geen WW krijgen, is daarentegen een lichte stijging te zien. Hellendoorn (3,4 procent) en Rijssen-Holten (2,3) laten in het eerste kwartaal een sterkere stijging van het aantal NWW'ers zien dan andere Twentse gemeenten.

Percentage