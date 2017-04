Motoren en Pasen gaan hand in hand in Marle

De eerste activiteit van vrijdag is een zitmaaierrace, waarvoor de inschrijving om 17.00 uur begint. Deze wedstrijden worden deels in het donker verreden met in de pauze een bromfietscross. De bromfietsers gebruiken hiervoor het dan uitgesleten parcours van de zitmaaiers. In de tent treedt de feestband The Dirty Daddies op, die dit jaar haar eerste lustrum viert.