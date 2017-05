Nieuw Ondernemershuis Nijverdal opent bijna de deuren

Het was al enige tijd duidelijk dat in ondernemend Hellendoorn behoefte bestond aan flexibele kantoorruimte, met name voor startende ondernemers en zzp'ers die klaar zijn voor een volgende stap. Het gaat om ondernemers die kantoor aan huis hadden, maar nu verder willen groeien. In dit stadium is het huren van een eigen kantoorpand voor de meesten echter nog een stap te ver. In Het Kantoor hebben ze een eigen flex-plek en kunnen ze gebruik maken van twee grotere ruimtes om te vergaderen of presentaties te geven. Er is bovendien een gezamenlijke kantine. De ondernemers kunnen gebruik maken van elkaars netwerken, kennis en ervaringen uitwisselen en makkelijker opdrachten in de wacht slepen.