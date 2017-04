Nieuw politiebureau niet in Rijssen, maar mogelijk in Nijverdal

Voor tweede keer rijbewijs ingenomen op Ligtenbergerweg Nijverdal

12:45 NIJVERDAL - Voor de tweede keer in een week tijd is op de Ligtenbergerweg in Nijverdal een automobilist zijn rijbewijs kwijt geraakt. Vanwege een veel te hoge snelheid van 124 kilometer per uur. Ter plekke geldt een maximale snelheid van 60.