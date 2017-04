Nieuw politiekantoor komt in Nijverdal

NIJVERDAL/RIJSSEN - Het nieuwe politiekantoor voor het basisteam Twente-West komt toch niet in Rijssen. De politie gaat nu kijken naar een zichtlocatie op bedrijventerrein 't Lochter 3 in Nijverdal. Hellendoorns burgemeester Anneke Raven is 'blij verrast' door dit onverwachte nieuws, haar collega Arco Hofland van Rijssen-Holten 'zeer teleurgesteld'.

Vorig jaar deed een onafhankelijk bureau in opdracht van de politie onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe onderkomen van de politie in de drie buurgemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. Bij het maken van deze keuze waren de kosten en de centrale ligging in het gebied doorslaggevend. Om die reden viel een verbouwing van de bureaus in Rijssen of Nijverdal af.

Een terrein op de hoek Morsweg/Kalanderstraat in Rijssen kwam in december als beste locatie uit de bus, op korte afstand gevolgd door 't Lochter 3 in Nijverdal. De politie, gemeente Rijssen-Holten en grondeigenaar gingen in gesprek over de aankoop van deze kavel, maar de onderhandelingen liepen na drie maanden op niets uit. Volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer heeft het mislukken hiervan niets te maken met de grondprijs of het feit dat de politie meer vierkante meters nodig had dan was gepland. Brouwer: „Wij vinden het belangrijk dat ons nieuwe kantoor goed zichtbaar is. Dat bleek aan de Morsweg niet mogelijk te zijn, omdat voor ons geplande kantoor nog een ander gebouw wordt neergezet. Vandaar dat we nu kiezen voor optie twee in Nijverdal.”

Burgemeester Raven reageert 'blij verrast' op deze ontwikkeling. Ze benadrukt dat de gemeente Hellendoorn 'alle medewerking aan de politie wil verlenen' om snel tot zaken te kunnen komen. Langs de Burgemeester H. Boersingel liggen nog tal van onbebouwde kavels op een koper te wachten. Voor burgemeester Hofland is het een 'grote teleurstelling' dat de verwerving van deze kavel niet haalbaar was. De gemeente Rijssen-Holten heeft de politie nog een andere plek elders in Rijssen aangeboden, maar die heeft de politie afgewezen om zich nu op optie twee uit het onderzoek te kunnen richten.