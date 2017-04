Nieuwbouw Haarle begint in mei

De sloop van de sterk verouderde seniorenwoningen op deze locatie is voltooid en de officiële plaatsing van het bouwbord een feit. De nieuwe woningen zijn bestemd voor jong én oud. Met drie slaapkamers zijn ze groot genoeg voor een gezin, maar de huizen zijn mede dankzij een badkamer en één slaapkamer op de begane grond ook geschikt voor senioren met of zonder lichamelijke beperkingen. Traplopen is immers niet noodzakelijk.