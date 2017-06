Nieuwe biljartclub in Hellendoorn

Biljartvereniging De Gezelligeit heeft zo'n 40 leden en is daarmee één van de grootste in de gemeente Hellendoorn.

2 teams

De club komt met twee teams uit in zowel de hoofd- als de eerste klasse en met één team in de derde klasse en de driebandenklasse. Bertus Webbink is gekozen tot de eerste voorzitter. Tijdens de oprichtingsvergadering werd Bernhard Rattink in het zonnetje gezet, omdat hij 25 jaar lid was van De Tonne.