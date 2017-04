Nieuwe gastheren voor Sallandse Heuvelrug

De kersverse gastheren/gastvrouwen kunnen toeristen iets vertellen over natuur en landschap en allerlei informatie geven over bijzondere locaties in en rond het nationaal park. Bovendien worden ze door terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten als eerste op de hoogte gebracht van beheermaatregelen in het gebied. De geslaagden komen jaarlijks nog twee keer bijeen om te worden bijgeschoold en ervaringen uit te wisselen.