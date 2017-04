Nijverdaller Carlos Arango regelt alles voor DJ Pyrodox

NIJVERDAL - Een dictator wil hij zich niet noemen. Nijverdal Carlos Arango is naar eigen zeggen meer een manager van 'goed overleg'. Zoals met 'zijn' artiest Pyrodox, een rijzende ster in danceland.

Managers van artiesten hebben niet altijd de beste naam. De vertegenwoordigers krijgen wel eens het verwijt dictatoriaal gedrag te vertonen. Ze schermen 'hun' sterren zodanig af dat vrijwel niemand er zonder toestemming bij kan.

Nijverdaller Carlos Arango (30) kan erover meepraten. Op papier is Arango namelijk zo'n mannetje. Met zijn managementbureau Monsters Incognito vormt hij één van de drijvende krachten achter het jongensboek dat Pyrodox heet. Onder die naam boekt de 22-jarige dj en producer Kelvin Bolink momenteel succes na succes in de dancewereld.

Op het moment van spreken is Pyrodox onderweg naar huis vanuit Miami, waar hij zijn eerste Amerikaanse show gegeven heeft. Arango besluit voor de trip om thuis te blijven. Zijn werkzaamheden voor evenementenbureau Ev'Hands en Goomah Music boven De Budde wachten niet.

"Nee, ik zou mezelf niet omschrijven als een dictator", zegt de Nijverdalse artiestenmanager. "Alles gebeurt in goed overleg en ik bepaal niet elk detail. Ik brand mijn vingers niet aan zaken waar ik minder van weet." Inmiddels werkt een min of meer vast team voor Pyrodox. Daar zit van alles tussen. Zo zorgen twee videobedrijven voor opnames en foto's en is er een advocaat in de arm genomen om contracten met platenmaatschappijen onder de loep te nemen. De financiën liggen grotendeels bij moeder Bolink. "Zij heeft er veel verstand van, dus waarom niet?"

"Voor een belangrijk deel ben ik er om te zorgen dat de artiest met beide benen op de grond blijft. Al die juichende mensen, complimenten en fans die wat van je willen; die ervaringen doen iets met je." Dat kan soms tot confrontaties leiden, weet de manager. "Wanneer iemand continu bedolven wordt onder mooie woorden, kan het best stevig binnenkomen als ik een kritische noot kraak. Als ik een liedje niet zie zitten, zeg ik dat. Dat is mijn taak, want we moeten vooruit. Zeker in een dynamische wereld als de dancescene is stilzitten de doodsteek voor een artiest. Natuurlijk zeggen fans dat ze iets mooi vinden. Daar zijn het fans voor. Maar ik bewaak de progressie. Stilstand is achteruitgang."

Waar hij het meest trots op is? "Het moment dat Pyrodox voor het eerst op 538 kwam, was een geweldig moment. Maar het meest trots? Dan toch op de nominatie van het grote dancemagazine Dancing Astronaut. Pyrodox was genomineerd voor de categorie Best Trap Remix van dit jaar. Onze Pyrodox, met zijn ongeveer 30.000 volgers, naast een absolute topper als Afrojack die miljoenen volgers heeft, die ook genomineerd was. Hij won hem niet, maar dit zegt dat deze jongen echt wel wat kan."