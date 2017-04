Nijverdaller voelt zich slachtoffer van parkeerbeleid

Twee jaar geleden verruilde het echtpaar Schutte zijn woning aan de Rijssensestraat voor een kleiner appartement in het centrum. Bij het nieuwe appartement in de Hofmanshoek was geen eigen garage, maar dat was geen enkel probleem. Als vergunninghouder kon Jan Schutte voor 30 euro per jaar zijn auto overal kwijt in het betaald parkeren-gebied in het centrum van Nijverdal met uitzondering van de ondergrondse parkeergarage Henri Dunant.

Afschaffing betaald parkeren

Maar deze situatie is veranderd door het besluit van de gemeenteraad tot afschaffing van het betaald parkeren en de herinvoering van de blauwe zone. Parkeren in de blauwe zone is geen optie voor Schutte, want dan moet hij om de twee uur de parkeerkaart een stukje verder draaien. Hij is daarom aangewezen op de terreinen voor langparkeerders in het centrum.

"Het terrein aan de Beltmolenweg tegenover ons appartementencomplex staat 's ochtends al snel vol. Vroeger parkeerde ik altijd op het Nijveldserf achter de HEMA, nu kan ik de auto aan de kant van de Bendien Smitshof. Dat is zeker 150 meter verderop. Deze afstand is nu niet echt bezwaarlijk, maar wel als het gaat regent, ijzelt of vriest. En verder moeten lopen met een kleinkind in de Maxi-Cosi is ook niet fijn", zeggen Schutte en zijn vrouw

Niet gehoord

Schutte voelt zich als direct belanghebbende niet gehoord. Hij vindt dat hij de dupe is geworden van het gemeentelijk parkeerbeleid. Schutte: "Ik had eigenlijk een ontheffing voor de blauwe zone verwacht. Dat leek ons een logische oplossing, maar helaas wil de gemeente daar niet aan. Ik ben zeer teleurgesteld in de Hellendoornse politiek."

De Nijverdaller vertelt dat voor bewoners van het appartementencomplex inmiddels een parkeerplek in de parkeergarage Henri Dunant is geregeld, waarvoor ze volgens hem wel 70 euro per jaar moeten betalen. "Deze parkeergarage is voor ons echter te ver weg, dat biedt geen soelaas", benadrukt Schutte.

Bestuursrechter

Gisteren deed Schutte samen met andere eigenaren bij de bestuursrechter in Zwolle tegenover de gemeente een poging alsnog een ontheffing voor de blauwe zone te krijgen. In die juridische procedure bracht Schutte ook in dat de waarde van zijn seniorenappartement aanzienlijk is gedaald nu een toekomstige bewoner zijn auto niet langer dichtbij de woning kan parkeren.